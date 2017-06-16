Протестная акция на Тверской в фотографиях

Рейс 7R 139 Москва - Ижевск Прямые рейсы из Москвы в Ижевск выполняют авиакомпании - "Ижавиа" и "Руслайн". Я летел в аэропорт славного города оружейников…

Антитеррористические учения "Кама-2017" На Воткинской ГЭС в соответствии с комплексной программой по обеспечению безопасности и защите от терроризма прошли плановые антитеррористические…

Я не хочу оплачивать ваш беспредел! По итогам московского митинга 12 июня правозащита отправила адвокатов в ОВД к 530 задержанным. Только что на почту пришло вот такое письмо!…

Реконструкторы и протестующие Фотографии еще не готовы, смотрите видео Ребенок дергает большого пса за усы, пес кусает ребенка, кто виноват? Мораль: Не можешь победить злого…

Современный поп Гапон Утром я собирался отправится на Тверскую, чтобы встретиться с друзьями реконструкторами и посмотреть на финал Исторического фестиваля "Времена и…