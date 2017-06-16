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Протестная акция на Тверской в фотографиях

12 июня – в День России оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей стране снова выйти на антикоррупционные акции протеста, поскольку, по мнению политика, власти так и не ответили на сведения о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева.

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Но буквально за несколько часов, ссылаясь на срыв акции на проспекте Академика Сахарова, Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти к 14 часам на Тверскую, где в это время проходило закрытие исторического фестиваля "Времена и Эпохи".

2. Не бывает дыма без огня, первый кадр сделанный на Тверской.

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3. Фестиваль начался в 12 часов.

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4. Я прошел от Пушкинской до начала Тверской. Народу было много, пожилые люди, женщины, дети, инвалиды.

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5. Первое задержание.

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6. Когда я вернулся к Пушкинской площади, улица была забита протестующими. В основном были молодые люди.

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7. Пройти на Пушкинскую было невозможно, так же было невозможно рассмотреть, что происходит впереди.

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8. Все скандировали, показывали плакаты и даже гремели ключами.

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9.

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10.

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11.

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12. Полиция приступила к зачистке улицы.

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13. Начались задержания.

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15. Попытка прессы пройти через кордон полиции, полицейские прессу не пропустили.

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25. На помощь полиции прибыли бойцы Росгвардии.

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27. Некоторым блогерам удавалось пройти через кордон полиции и Росгвардии.

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29. Когда часть Тверской была зачищена, этот молодой человек был вытолкнут из толпы стоял и наблюдал, лозунгов он не выкрикивал и полиция на него не обращала внимание.

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30. Случались затишья и тогда протестующие пытались общаться с полицейскими.

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31. Но появлялось начальство и все начиналось по новой)

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32.

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33. Протестующие думали, что так они не преступны.

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34. Реконструкторы защищают свой лагерь.

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35. Хоровод продолжался около часа. были разрушены декорации, сотни задержанных и испорченный праздник тем, кто попал на него в этом районе.

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36. Ближе к началу улицы все было спокойно.
Вот так я погулял по Тверской в День России.

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2017



Tags: 12 июня, Времена и Эпохи, Времена и Эпохи 2017, День России, Росгвардия, Тверская, оппозиция, полиция, протест

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