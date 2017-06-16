Протестная акция на Тверской в фотографиях

Но буквально за несколько часов, ссылаясь на срыв акции на проспекте Академика Сахарова, Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти к 14 часам на Тверскую, где в это время проходило закрытие исторического фестиваля "Времена и Эпохи".
2. Не бывает дыма без огня, первый кадр сделанный на Тверской.
3. Фестиваль начался в 12 часов.
4. Я прошел от Пушкинской до начала Тверской. Народу было много, пожилые люди, женщины, дети, инвалиды.
5. Первое задержание.
6. Когда я вернулся к Пушкинской площади, улица была забита протестующими. В основном были молодые люди.
7. Пройти на Пушкинскую было невозможно, так же было невозможно рассмотреть, что происходит впереди.
8. Все скандировали, показывали плакаты и даже гремели ключами.
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12. Полиция приступила к зачистке улицы.
13. Начались задержания.
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15. Попытка прессы пройти через кордон полиции, полицейские прессу не пропустили.
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25. На помощь полиции прибыли бойцы Росгвардии.
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27. Некоторым блогерам удавалось пройти через кордон полиции и Росгвардии.
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29. Когда часть Тверской была зачищена, этот молодой человек был вытолкнут из толпы стоял и наблюдал, лозунгов он не выкрикивал и полиция на него не обращала внимание.
30. Случались затишья и тогда протестующие пытались общаться с полицейскими.
31. Но появлялось начальство и все начиналось по новой)
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33. Протестующие думали, что так они не преступны.
34. Реконструкторы защищают свой лагерь.
35. Хоровод продолжался около часа. были разрушены декорации, сотни задержанных и испорченный праздник тем, кто попал на него в этом районе.
36. Ближе к началу улицы все было спокойно.
Вот так я погулял по Тверской в День России.
2017