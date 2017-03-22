1917. Код революции

Это первый полномасштабный проект, приуроченный к столетней годовщине революции 1917 года.
Дата открытия выбрана неслучайно. 21 марта считается днем рождения музея.
Именно в этот день в 1917 году известный журналист В.П.Кранихфельд обратился с предложением о создании в Москве Музея революции (так до 1998 года назывался Музей современной истории России).
2. В церемонии открытия выставки принял участие Министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
3. Каждый зал выставки посвящен отдельному периоду истории.
4. Первый зал – рассказ о развитии России сначала XX века до 1917 года.
5. Показаны исторические процессы и события, предшествовавший Великой российской революции и способствовавшие краху империи: русско-японская война, восстания на броненосце "Потемкин", революция 1905 года, проникновение марксизма в Россию, возникновение и развитие политических партий, изменения отношение населения к власти и имперской семье, повседневная жизнь и Первая мировая война.
6. В экспозиции использованы выдвижные шкафы.
7. Документ, посмотрите какое исполнение, произведение искусств.
8. Миномет Первой мировой или как ее тогда называли Великая война.
9. Второй зал – события с февраля по октябрь 1917 года. Изменение ситуации показано по месяцам: волнения в Петрограде в конце февраля, образование Временного правительства, отречение императора Николая II от престола, эйфория первых месяцев революции и последовавшие за этим кризисы власти, нарастание народного протеста, перебои с продовольствием, разложение армии, неудачи на фронте, эскалация политической борьбы.
10. В Сокольниках был завод по производству снарядов, надо же, не знал.
11. В общей сложности представлено около 1,5 тысяч экспонатов. Из них значительную часть занимают подлинные документы того времени – постановления, указы, телеграммы и др. – всего около 500.
12. Какие шикарные лозунги, сойдут и сегодня.
13. Ленин. В этом зале можно посмотреть хронику и послушать речь вождя.
14. Так революционные матросы носили боеприпасы.
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17. Балка от дома в районе Никитских ворот с застрявшим в ней снарядом.
18. Для посетителей выставка будет открыта с 22 марта по 12 ноября 2017 года в Музее современной истории России по адресу ул.Тверская 21.
2017