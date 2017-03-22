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1917. Код революции

21 марта 2017 года в Музее современной истории России открылась выставка "1917. Код революции".
Это первый полномасштабный проект, приуроченный к столетней годовщине революции 1917 года.

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Дата открытия выбрана неслучайно. 21 марта считается днем рождения музея.

Именно в этот день в 1917 году известный журналист В.П.Кранихфельд обратился с предложением о создании в Москве Музея революции (так до 1998 года назывался Музей современной истории России).


2. В церемонии открытия выставки принял участие Министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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3. Каждый зал выставки посвящен отдельному периоду истории.

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4. Первый зал – рассказ о развитии России сначала XX века до 1917 года.

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5. Показаны исторические процессы и события, предшествовавший Великой российской революции и способствовавшие краху империи: русско-японская война, восстания на броненосце "Потемкин", революция 1905 года, проникновение марксизма в Россию, возникновение и развитие политических партий, изменения отношение населения к власти и имперской семье, повседневная жизнь и Первая мировая война.

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6. В экспозиции использованы выдвижные шкафы.

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7. Документ, посмотрите какое исполнение, произведение искусств.

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8. Миномет Первой мировой или как ее тогда называли Великая война.

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9. Второй зал – события с февраля по октябрь 1917 года. Изменение ситуации показано по месяцам: волнения в Петрограде в конце февраля, образование Временного правительства, отречение императора Николая II от престола, эйфория первых месяцев революции и последовавшие за этим кризисы власти, нарастание народного протеста, перебои с продовольствием, разложение армии, неудачи на фронте, эскалация политической борьбы.

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10. В Сокольниках был завод по производству снарядов, надо же, не знал.

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11. В общей сложности представлено около 1,5 тысяч экспонатов. Из них значительную часть занимают подлинные документы того времени – постановления, указы, телеграммы и др. – всего около 500.

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12. Какие шикарные лозунги,  сойдут и сегодня.

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13. Ленин. В этом зале можно посмотреть хронику и послушать речь вождя.

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14. Так революционные матросы носили боеприпасы.

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15.

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16.

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17. Балка от дома в районе Никитских ворот с застрявшим в ней снарядом.

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18. Для посетителей выставка будет открыта с 22 марта по 12 ноября 2017 года в Музее современной истории России по адресу ул.Тверская 21.

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2017



Tags: Россия, выставка, история, музей современной истории России, революция

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