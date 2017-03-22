1917. Код революции

Фотографии из архива госпиталя им. Мандрыки Я всегда с трепетом разглядываю старые фотографии и тут так случилось, что наткнулся на большую коллекцию старых снимков. Тут же их…

"Рузвельт наградил меня Серебряной звездой, а Сталин - Золотой" К счастью, я застал время, когда могу пообщаться вживую с легендами нашей страны. В понедельник, 13 февраля, Герой Советского Союза Александр…

Монастырь на месте кровопролитной битвы братьев В 1557 году царь Иван Грозный повелел построить в Феодоровском монастыре храм, наречённый именем Феодора Стратилата - небесного покровителя всего…

Зоя Сегодня 75 лет со дня казни фашистами Зои Космодемьянской. Зоя - настоящая героиня, истинная дочь своего народа. А те, кто пытается очернить ее…