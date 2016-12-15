в форме

dervishv

Виталий Рагулин

У фотографии тихий, но важный голос

Recent Posts from This Journal

  • Это как полет в космос

    В центре дизайна Artplay в Москве открылась мультимедийная выставка, посвященная космосу - Космос.love. Она создана при поддержке Роскосмоса и силами…

  • Проверка

    2016

  • Фестиваль "WargamingFest 2016"

    16 декабря в выставочном комплексе "Экспоцентр" прошел фестиваль WG Fest 2016, организованный компанией Wargaming. Не мог я пропустить это…

  • Юрий Никулин 95

    В памяти многих поклонников он живет не только как блестящий киноактер и смешной клоун, но и как человек с чрезвычайно добрым сердцем. Участник…

  • Москва сегодня

    Столицу потихоньку засыпает снегом... Пара фотографий, сделанных из окон здания правительства Москвы. 2. 3. Работают. 2016…

  • Закулисье Бала вампиров

    Каждый вечер в МДМ проходит леденящее кровь действо. Десятки когтистых и клыкастых наводят ужас на зрителей, рассказывая историю жителей маленького…

51 comments :
( 51 comments Leave a comment )
  • 1
neferjournal
2016-12-15 09:21 pm (UTC)
а я просто гуляла, смотрела инсталляции
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-15 09:31 pm (UTC)
парковки не интересны, машины нет?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
strangeleopard
2016-12-16 01:51 am (UTC)
Это капитализм!
(Reply) (Thread) (Expand)
of_ice
2016-12-16 02:11 am (UTC)
Кстати, в развитых капиталистических странах парковок нет.
Вы спросите - а что там есть?
Я отвечу.
А хер его знает, чего там есть. Эти пидоры заебали, они учить нас будут, кого и где парковать. Пусть сперва с цветами разберутся.
А то выставили, блять!
Никто не обязан это говно признавать, узурпация еще не предполагает ее полное признание. Тем более в рамках государственной политики.
У меня прадеду 73 года, между прочим.
И он жив еще, хотя и ходит под себя.
И как ходит, вам бы так!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
aliskazer
2016-12-16 04:13 am (UTC)
жаль не знали об этом-пол-района бы точно пришло
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:21 am (UTC)
От многих слышу, что не знали
(Reply) (Parent) (Thread)

Парковка на дороге может быть только бесплатной!

pkuneev
2016-12-16 04:20 am (UTC)
Нет плате за воздух!
Парковка на дороге может быть только бесплатной!
(Reply) (Thread)

Re: Парковка на дороге может быть только бесплатной!

dervishv
2016-12-16 10:22 am (UTC)
Тоже верно!
(Reply) (Parent) (Thread)
kwakin_misha
2016-12-16 04:23 am (UTC)
многовато машин в городах. кризис, блин...
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:22 am (UTC)
Так все в Москву работать едут
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
toulerance
2016-12-16 08:22 am (UTC)
не знала... к сожалению
(Reply) (Thread)
e_strannik
2016-12-16 09:08 am (UTC)
А у меня бесплатная парковка :)
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:22 am (UTC)
Везет же тебе)
(Reply) (Parent) (Thread)
3ojlotou
2016-12-16 09:08 am (UTC)
Правильно, завалите всю столицу вёдрами и пусть все остальные встанут в вечной пробке из-за протеста.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:23 am (UTC)
У меня под окном уже сколько лет стоит такое ведро и место занимает
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
demkristo
2016-12-16 09:08 am (UTC)
У меня на Судостроительной платную хотят ввести. Совсем звездец. Правда, у нас очень активная группа по району и мы собираемся бороться
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:24 am (UTC)
А чего вчера не пришел? Или считаешь они не правильной дорогой идут?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
seregalab
2016-12-16 09:10 am (UTC)
И цены на парковки растут и растут.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:24 am (UTC)
Все растет, и нефть растет и цены на бензин и продукты)))
(Reply) (Parent) (Thread)
sen_semilia
2016-12-16 09:15 am (UTC)
интересно какой будет результат
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:25 am (UTC)
Не думаю, что будет результат, вот вышло бы пару миллионов, тогда бы задумались.
(Reply) (Parent) (Thread)
katoga
2016-12-16 09:26 am (UTC)
Во весм мире парковки платные
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:25 am (UTC)
Ну не во всем)
(Reply) (Parent) (Thread)
podmoskva
2016-12-16 09:29 am (UTC)
Были бы приемлемые цены, а так обдираловка.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 09:29 am (UTC)
А кому сейчас легко)
(Reply) (Parent) (Thread)
taransv
2016-12-16 09:30 am (UTC)
Вот хотели как лучше, а получили народный протест.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 09:33 am (UTC)
Не думаю, что хотели как лучше, просто кто-то хочет заработать.
(Reply) (Parent) (Thread)
novser
2016-12-16 09:48 am (UTC)
Мне кажется эта тема будет открытой и спорной еще не один год.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 09:49 am (UTC)
Проблемы надо решать, а это очень большая проблема.
(Reply) (Parent) (Thread)
denisanikin
2016-12-16 10:18 am (UTC)
сложная тема и недовольные каким-то решением всегда будут. а цены зачем подняли, слишком много народа паркуется всё равно?
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 10:26 am (UTC)
Паркуются и номера закрывают)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
shchukin_vlad
2016-12-16 11:07 am (UTC)
популисты из ГД сбежались
(Reply) (Thread) (Expand)
dervishv
2016-12-16 11:53 am (UTC)
Акцию поддержали только депутаты КПРФ
(Reply) (Parent) (Thread)
blondzinko
2016-12-16 11:32 am (UTC)
Мощное мероприятие было.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 11:52 am (UTC)
ну хоть что-то, а то совсем скучно)
(Reply) (Parent) (Thread)
Иван Савельев
2016-12-16 11:42 am (UTC)
Всё платно, всё невыгодно... Но кто-то же с этого бардака навар имеет? Я против бенефициантов всех этих улучшений, которые на нашу голову нам постоянно устраивают так называемые реформаторы.
(Reply) (Thread)
dervishv
2016-12-16 11:52 am (UTC)
Совсем зажали москвичей)
(Reply) (Parent) (Thread)
anonim_legion
2016-12-16 03:32 pm (UTC)
Вася должен ездить на трамвае. То, что вася купил тоёту - это большая ошибка, которая уже исправляется.
(Reply) (Thread)
stassavenkov
2016-12-16 09:04 pm (UTC)
Я не автовладелец)
(Reply) (Thread)
zlobin_aa
2016-12-17 05:15 am (UTC)
Фиг знает. У меня есть машина и за парковку я плачу исправно, ни разу не пробовал схитрить или прикрыть номер бумажкой...
(Reply) (Thread)
olga_simonova
2016-12-17 06:27 am (UTC)
Хорошо мы туда не поехали музыкальный остров смотреть
(Reply) (Thread)
kamienec
2016-12-17 10:13 am (UTC)
интересует реальное количество пришедших. Есть ли где нибудь фотография с 2000 человек? на всех снимках насчитывается человек 300-400
(Reply) (Thread)
( 51 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: