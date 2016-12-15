На этой встрече с депутатами Госдумы, один из которых - депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин, жители Москвы обсудили вопросы о наличии парковок и их стоимости в спальных района города, о платной парковке во дворах, о платном въезде в Москву.
Во всём, что творится с транспортом в столице, обвиняли мэра Москвы и министра транспорта Максима Ликсутова.
Пару раз вспоминали про премьера.
Ситуация вокруг организации дорожного хозяйства в Москве обострилась после повышения цен на парковку в центре города в начале декабря - на некоторых улицах цены подняли более чем в два раза, на Неглинной, Малой Бронной и Петровке 1 час парковки стал стоить 200 рублей круглосуточно.
2. Протест общественных деятелей и жителей столицы активно поддерживают депутаты фракции КПРФ и ЛДПР.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не раз отмечал, что принятие таких законов вызовет социальную напряженность, особенно опасную в сегодняшних условиях.
Ранее депутаты от ЛДПР обратились к главе Дептранса Максиму Ликсутову и призвали его пересмотреть решение об увеличении тарифов на парковку.
3. Ни депутатов, ни активистов от ЛДПР на митинге-встрече замечено не было.
4. Изначально планировалось, что состоится митинг, но власти Москвы ограничили формат мероприятия.
Один из организаторов акции, координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов рассказал, что сегодня запрещены все формы агитации - плакаты, листовки, газеты.
5. Также будьте аккуратны, на провокации не поддавайтесь, берегите себя и окружающих, - предупреждал общественный деятель на своей странице в Фейсбуке.
6. Несмотря на мороз, на митинг-встречу пришло около двух тысяч человек.
7. На удивление не было рамок, за митингом наблюдали всего несколько патрулей полиции.
8. Куда только не заберешься в поисках хорошего ракурса.
9. По мнению организаторов акции, власти Москвы хотят решить бюджетные проблемы за счет автомобилистов - в столице не принимают генеральный план развития города, продолжается уплотнение города и точечные застройки, не хватает перехватывающих парковок. "Московские власти расчищают дороги для богатых, для очень богатых и влиятельных людей. Господа должны ездить на машинах, все прочие будут толкаться в переполненном метро и ждать по полчаса городские автобусы, которых на фоне отмены маршрутных такси и грядущей отмены троллейбусов, становится решительно мало", - возмущается лидер "Синих ведерок" Петр Шкуматов.
2016
Вы спросите - а что там есть?
Я отвечу.
А хер его знает, чего там есть. Эти пидоры заебали, они учить нас будут, кого и где парковать. Пусть сперва с цветами разберутся.
А то выставили, блять!
Никто не обязан это говно признавать, узурпация еще не предполагает ее полное признание. Тем более в рамках государственной политики.
У меня прадеду 73 года, между прочим.
И он жив еще, хотя и ходит под себя.
И как ходит, вам бы так!
Парковка на дороге может быть только бесплатной!
Парковка на дороге может быть только бесплатной!
Re: Парковка на дороге может быть только бесплатной!