Это как полет в космос В центре дизайна Artplay в Москве открылась мультимедийная выставка, посвященная космосу - Космос.love. Она создана при поддержке Роскосмоса и силами…

Проверка 2016

Фестиваль "WargamingFest 2016" 16 декабря в выставочном комплексе "Экспоцентр" прошел фестиваль WG Fest 2016, организованный компанией Wargaming. Не мог я пропустить это…

Юрий Никулин 95 В памяти многих поклонников он живет не только как блестящий киноактер и смешной клоун, но и как человек с чрезвычайно добрым сердцем. Участник…

Москва сегодня Столицу потихоньку засыпает снегом... Пара фотографий, сделанных из окон здания правительства Москвы. 2. 3. Работают. 2016…